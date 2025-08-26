Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 21,00 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 21,00 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 20,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 104.701 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 50,10 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren gekostet