Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Nordex

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 11,52 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 11,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 11,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 147.599 Stück.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,67 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.259,65 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 12.11.2024.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,954 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein