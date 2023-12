Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,31 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 10,31 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 10,36 EUR. Bei 10,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 29.138 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,67 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,00 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.488,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,109 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Siemens Energy-Aktie, Nordex-Aktie & Co. zünden den Turbo: Großauftrag für Vestas treibt Aktien aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien an