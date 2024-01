Nordex Aktie News: Nordex fällt am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 9,33 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,33 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 9,15 EUR. Bei 9,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 155.340 Nordex-Aktien gehandelt.

Bei 15,63 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 8,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,254 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

