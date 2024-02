Nordex Aktie News: Nordex macht am Donnerstagmittag Boden gut

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 10,09 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 10,09 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,16 EUR. Bei 10,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 709.085 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 54,91 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 14,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,50 EUR je Nordex-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -1,256 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen