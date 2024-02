Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,7 Prozent auf 10,58 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,7 Prozent auf 10,58 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 11,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.018.625 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 47,80 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je Nordex-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.04.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,256 EUR je Aktie ausweisen dürften.

