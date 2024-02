Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 10,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 4,2 Prozent auf 10,05 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,05 EUR. Zuletzt wechselten 102.025 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,27 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 15,50 EUR angegeben.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.05.2024 gerechnet. Am 01.04.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,256 EUR je Aktie aus.

