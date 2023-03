Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Das Papier von Nordex konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 12,79 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 12,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172.335 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 21,71 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Abschläge von 83,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,23 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.488,00 EUR gegenüber 1.259,65 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Nordex am 31.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.05.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com