Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 11,10 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,05 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.401 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 40,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2022 bei 6,97 EUR. Abschläge von 37,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 14,45 EUR.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.259,65 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2023 veröffentlicht. Nordex dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,939 EUR je Nordex-Aktie.

