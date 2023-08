Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,35 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,35 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 11,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,36 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 28.949 Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. 37,71 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,23 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.259,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR einfahren.

