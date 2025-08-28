Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Nordex-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,54 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 21,54 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,42 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,44 EUR. Zuletzt wechselten 5.917 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,35 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie wechselhaft: Nordex Group baut 46-MW-Windpark in Schleswig-Holstein

Orsted-Aktie bricht ein - Siemens Energy & Co. tiefrot: Pläne für Kapitalerhöhung nach US-Baustopp bekräftigt

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr eingebracht