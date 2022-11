Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 11,78 EUR ab. Die Nordex-Aktie sank bis auf 11,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.278 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,97 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 69,02 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,03 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,28 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie steigt dennoch zweistellig: Nordex wird für 2022 pessimistischer

Vestas-Aktie springt dennoch an: Vestas passt Prognose nach unten an

Nordex-Aktie gibt Gewinne ab: Nordex erhält Großauftrag von Windparkbetreiber Landwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex