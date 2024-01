Nordex Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Nordex

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 9,35 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 9,35 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 9,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 198.295 Stück.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 15,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 15,50 EUR.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -1,254 EUR je Aktie aus.

