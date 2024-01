Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 9,36 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 9,36 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,36 EUR aus. Bei 9,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 5.040 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 66,99 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,50 EUR je Nordex-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

