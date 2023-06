Nordex Aktie News: Nordex am Mittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 11,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 11,40 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 11,51 EUR zu. Bei 11,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 287.699 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 07.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 38,86 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,30 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.259,65 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.259,65 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Laut Analysten dürfte Nordex im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,939 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gewinnt: Siemens Energy-Konkurrent Nordex bestätigt Prognose

Nordex-Aktie unter Druck: Jefferies-Experte blickt nach Warnung von Siemens Gamesa gelassen auf Nordex

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai