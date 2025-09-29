Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 21,52 EUR nach.
Um 15:51 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 21,52 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 21,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 142.138 Stück.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. 8,92 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 105,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,051 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.
Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,690 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
