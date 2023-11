Nordex Aktie News: Nordex macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,97 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 9,97 EUR nach oben. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.749 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 56,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 6,42 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 16,00 EUR.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 1.488,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.488,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,103 EUR je Nordex-Aktie.

