Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Nachmittag zu

Das Papier von Nordex legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 13,20 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 13,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 792.420 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 24,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 89,48 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 29.03.2022 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,13 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.259,65 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen.

