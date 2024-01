Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 9,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 9,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 9,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt wechselten 138.192 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. 66,99 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 15,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,254 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor 5 Jahren verdient

XETRA-Handel TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste