Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag höher

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 13,87 EUR zu. Bei 13,87 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.372.246 Nordex-Aktien.

Bei einem Wert von 16,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 15,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,02 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,35 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 29.03.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – ein Plus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Nordex die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

