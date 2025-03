Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 14,38 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 14,38 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,37 EUR nach. Bei 14,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 241.971 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,65 EUR an.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nordex am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

