Nordex Aktie News: Nordex büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 14,23 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 14,23 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 653.321 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,35 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 27.02.2025. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,19 Mrd. EUR ausgewiesen.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

