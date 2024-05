Nordex Aktie News: Nordex am Mittag schwächer

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 14,57 EUR ab.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,57 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 14,51 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.588 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 40,86 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,77 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

