Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kurs der Nordex

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,63 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,70 EUR. Bei 14,48 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 14,59 EUR. Bisher wurden heute 108.279 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,77 EUR.

Am 14.05.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,071 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone