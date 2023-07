Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 12,89 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 12,89 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 12,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.898 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 21,26 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 43,88 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,67 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.259,65 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.259,65 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nordex-Verlust in Höhe von -0,908 EUR je Aktie aus.

