Nordex Aktie News: Nordex fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 11,09 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,09 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 10,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406.929 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,00 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 34,74 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 16,67 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 1.259,65 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.259,65 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,912 EUR je Nordex-Aktie.

