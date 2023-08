Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Nordex

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 11,21 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,21 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 11,21 EUR ein. Bei 11,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.430 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,23 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,47 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 16,67 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.259,65 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,912 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nordex abgeworfen

Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Aufträge von Rönesans Enerji