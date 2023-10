Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 9,96 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 10,08 EUR. Bei 9,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 52.874 Nordex-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 15,63 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 56,90 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 8,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 12,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,33 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 29.03.2022 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Mit einem Umsatz von 1.488,00 EUR, gegenüber 1.488,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,955 EUR je Nordex-Aktie in den Büchern stehen.

