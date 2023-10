Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 9,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 9,94 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,98 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,98 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.221 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,63 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 57,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (8,87 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,33 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.488,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.488,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Nordex am 14.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,955 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag stärker

Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus