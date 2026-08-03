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Nordex erhält Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA

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DOW JONES--Nordex hat sich in den USA neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW gesichert. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagenhersteller mitteilte, umfassen die drei neuen Aufträge die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Nordex nannte weder die Namen der Kunden noch der Projekte.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets