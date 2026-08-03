Nordex erhält Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA

04.08.26 08:20 Uhr

DOW JONES--Nordex hat sich in den USA neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW gesichert. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagenhersteller mitteilte, umfassen die drei neuen Aufträge die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Nordex nannte weder die Namen der Kunden noch der Projekte.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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