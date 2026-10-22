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Nordex erhält erstmals Auftrag aus Neuseeland

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
37.32 EUR -1.10 EUR -2.86 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Neuseeland erhalten. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat Mercury, eines der führenden neuseeländischen Unternehmen für Stromerzeugung und Energievertrieb, für einen Windpark in der Region Otago auf der Südinsel Neuseelands 40 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 192 Megawatt bestellt. Darüber hinaus schlossen Mercury und Nordex einen umfassenden Servicevertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab.

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Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.

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