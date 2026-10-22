Nordex erhält erstmals Auftrag aus Neuseeland
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DOW JONES--Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Neuseeland erhalten. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat Mercury, eines der führenden neuseeländischen Unternehmen für Stromerzeugung und Energievertrieb, für einen Windpark in der Region Otago auf der Südinsel Neuseelands 40 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 192 Megawatt bestellt. Darüber hinaus schlossen Mercury und Nordex einen umfassenden Servicevertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)
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