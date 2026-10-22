Nordex erhält erstmals Auftrag aus Neuseeland

22.10.26 07:58 Uhr

DOW JONES--Nordex hat erstmals einen Auftrag aus Neuseeland erhalten. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat Mercury, eines der führenden neuseeländischen Unternehmen für Stromerzeugung und Energievertrieb, für einen Windpark in der Region Otago auf der Südinsel Neuseelands 40 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 192 Megawatt bestellt. Darüber hinaus schlossen Mercury und Nordex einen umfassenden Servicevertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren ab.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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