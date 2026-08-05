Nordex erhält Großauftrag in der Türkei über 525 MW
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DOW JONES--Nordex hat in der Türkei einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.
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DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
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|Datum
|Rating
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|31.07.26
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|30.07.26
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|RBC Capital Markets