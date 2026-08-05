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Nordex erhält Großauftrag in der Türkei über 525 MW

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Nordex AG
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DOW JONES--Nordex hat in der Türkei einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets