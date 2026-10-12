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Nordex heimst im Quartal deutlich mehr Aufträge ein

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Nordex AG
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher genommen als ein Jahr zuvor. Ohne das Servicegeschäft gingen Aufträge für gut 2,8 Gigawatt Leistung ein, das waren fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch von 0,93 Millionen Euro je Megawatt Leistung im Vorjahr auf 0,90 Millionen Euro je Megawatt Leistung zurück.

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"Unser Auftragseingang wird zunehmend internationaler, und das dritte

Quartal bestätigt diese Entwicklung", sagte Unternehmenschef José Luis

Blanco laut Mitteilung. Kunden bestellten insgesamt 427 Windkraftanlagen für Projekte in 10 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren demnach Deutschland, die USA und die Türkei.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres liegen die Orders von Nordex mit gut 7,7 Gigawatt rund 16 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, der Verkaufspreis zog in diesem Zeitraum leicht an auf 0,93 Millionen Euro je Megawatt Leistung. "Die Entwicklung ist in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mix-Effekte zurückzuführen, bei weiterhin stabilem Preisumfeld", hieß es zur Preisentwicklung im dritten Quartal und im Dreivierteljahr./mne/mis

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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