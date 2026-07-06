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Nordex liefert 100 Windturbinen mit 700 MW Gesamtleistung an UKA

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Nordex AG
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DOW JONES--Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern. Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.

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Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets