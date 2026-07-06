Nordex liefert 100 Windturbinen mit 700 MW Gesamtleistung an UKA
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DOW JONES--Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern. Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)
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