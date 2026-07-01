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Nordex liefert 4 deutschen Windparks Turbinen mit gut 197 MW Leistung

02.07.26 08:23 Uhr
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Nordex AG
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DOW JONES--Nordex soll in Deutschland 30 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkeistung von 197 Megawatt Leistung ausliefern. Die vier Projekte verteilen sich auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-Westfalen, teilte der Hersteller in Hamburg mit. Im niedersächsischen Boldecker Land sollen zehn Turbinen mit 68 MW Gesamtleistung ältere Anlagen ersetzen. Alle Verträge beinhalten den Angaben zufolge Service für 20 Jahre. Umgesetzt werden sollen sie 2027 und 2028.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)

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