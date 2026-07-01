Nordex liefert 4 deutschen Windparks Turbinen mit gut 197 MW Leistung

DOW JONES--Nordex soll in Deutschland 30 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkeistung von 197 Megawatt Leistung ausliefern. Die vier Projekte verteilen sich auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-Westfalen, teilte der Hersteller in Hamburg mit. Im niedersächsischen Boldecker Land sollen zehn Turbinen mit 68 MW Gesamtleistung ältere Anlagen ersetzen. Alle Verträge beinhalten den Angaben zufolge Service für 20 Jahre. Umgesetzt werden sollen sie 2027 und 2028.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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