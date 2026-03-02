Nordex liefert 8 Turbinen für 56 Megawatt-Windpark in Hessen

DOW JONES--Nordex hat den Auftrag für Lieferung und Errichtung von 8 Turbinen des Typs N163/6.X auf Hybridtürmen für einen Windpark des spanischen Energieunternehmens Qualitas Energy bekommen. Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.

