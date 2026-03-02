DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.262 -1,0%Euro1,1672 -0,1%Öl79,93 +2,4%Gold5.307 -0,3%
Nordex liefert 8 Turbinen für 56 Megawatt-Windpark in Hessen

03.03.26 07:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
43,00 EUR -0,26 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nordex hat den Auftrag für Lieferung und Errichtung von 8 Turbinen des Typs N163/6.X auf Hybridtürmen für einen Windpark des spanischen Energieunternehmens Qualitas Energy bekommen. Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 01:54 ET (06:54 GMT)

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
