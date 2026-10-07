Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei

07.10.26 07:56 Uhr

DOW JONES--Nordex hat im September mehrere neue Aufträge für Windanlagen aus der Türkei bekommen. Insgesamt wurden 56 Turbinen bestellt, die auf eine Gesamterzeugungsleistung von 389 Megawatt kommen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Order seien jeweils mit einem mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag für die Anlagen verbunden. Die Projekte würden 2027 und 2028 umgesetzt, so Nordex.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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