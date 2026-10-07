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Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei

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Nordex AG
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Charts | News | Analysen

DOW JONES--Nordex hat im September mehrere neue Aufträge für Windanlagen aus der Türkei bekommen. Insgesamt wurden 56 Turbinen bestellt, die auf eine Gesamterzeugungsleistung von 389 Megawatt kommen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Order seien jeweils mit einem mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag für die Anlagen verbunden. Die Projekte würden 2027 und 2028 umgesetzt, so Nordex.

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Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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