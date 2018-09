Nordex mit zwei Aufträgen in Südafrika

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge in Südafrika über insgesamt 252 Megawatt Nennleistung an Land gezogen. Insgesamt sollen 80 Turbinen für zwei Windparks in der Provinz Northern Cape nahe der Stadt Copperton geliefert werden, hinzu komme ein mehrjähriger Service für die Anlagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Vertriebsvorstand Patxi Landa bezeichnete Südafrika als "einen wichtigen Markt für uns", Nordex habe im laufenden Jahr damit Projekte mit insgesamt rund 400 Megawatt Leistung gewonnen. Die Aktie von Nordex legt vorbörslich zu./nas/fba