Nordex sichert sich weitere Aufträge über 175 Megawatt

30.09.26 07:55 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge aus Frankreich, Portugal und Spanien erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 175 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge. Alle Projekte sollen in den Jahren 2027 und 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, hieß es./nas/stw

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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