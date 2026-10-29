Nordex, Verbio und Co.: Der Ölschock als Geschäftsturbo

Der Irankonflikt hält den Ölpreis hartnäckig über der 100-Dollar-Marke, Heizöl kostet drei Viertel mehr als vor Kriegsbeginn. Für eine Handvoll deutscher Nebenwerte ist das weit mehr als eine Schlagzeile – ihre Auftragsbücher sind so voll wie selten zuvor. Ausgerechnet beim prominentesten Namen hat die Börse zuletzt aber die Notbremse gezogen. Überreaktion oder berechtigte Warnung?

Seit Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark behindert – jene Meerenge, durch die vor dem Irankrieg rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung floss. Die Folgen spürt jeder an der Zapfsäule: Nach neuen Attacken in der Region ist die Nordseesorte Brent inzwischen auf mehr als 110 US-Dollar gestiegen. Besonders hart trifft es Hausbesitzer mit Ölheizung: 100 Liter Heizöl kosteten zuletzt knapp 170 Euro, 77 Prozent mehr als vor Kriegsbeginn.

Ob der Preis so hoch bleibt, ist offen. Die US-Energiebehörde EIA rechnet für das Schlussquartal mit durchschnittlich rund 105 Dollar, die Commerzbank hält dagegen einen Rückgang Richtung 85 Dollar bis Jahresende für möglich, weil die Exporte aus der Golfregion über verdeckte Tankerpassagen wieder anziehen. Für Anleger ist der nächste Ölpreis-Peak aber nur die halbe Geschichte. Denn der Schock hat eine Debatte neu entfacht, die weit darüber hinausreicht: Wie unabhängig ist Europas Energieversorgung? Davon profitieren Unternehmen, die Windstrom erzeugen, Wärme aus der Tiefe holen, Biokraftstoffe herstellen oder Strom dort produzieren, wo er gebraucht wird. Fünf Beispiele aus der zweiten Reihe.

Nordex: Rückenwind aus Ankara und Texas

Die Aktie des Hamburger Windkraftanlagenbauers hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht und konsolidiert derzeit zwischen 35 und 40 Euro. Die jüngsten Auftragszahlen liefern allerdings neue Argumente für die Bullen: Im dritten Quartal buchte Nordex im Projektgeschäft Bestellungen über 2.810 Megawatt, ein Plus von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kunden orderten 427 Anlagen für Projekte in zehn Ländern. Größter Einzelmarkt war mit mehr als 900 Megawatt die Türkei, wo Nordex in einem eigenen Werk fertigt; in den USA summieren sich die Aufträge seit Jahresbeginn bereits auf mehr als 1,3 Gigawatt. Nach neun Monaten steht ein Auftragseingang von 7.733 Megawatt zu Buche, 16,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ein Wermutstropfen ist der durchschnittliche Verkaufspreis, der von 0,97 auf 0,90 Mio. Euro je Megawatt nachgab. Nordex verweist auf die Projektgröße und den regionalen Mix und spricht weiter von einem stabilen Preisumfeld. Die Analysten von Jefferies und Berenberg hoben hervor, dass die Bestellungen klar über den Erwartungen lagen, und bestätigten ihre Kaufempfehlungen. Mit dem anstehenden Quartalsbericht muss Nordex nun zeigen, dass sich die volle Pipeline auch profitabel abarbeiten lässt.

Verbio: Der Ölpreis-Hebel im SDAX

Kein anderer deutscher Erneuerbare-Energien-Wert hängt so unmittelbar am Ölpreis wie der Leipziger Biokraftstoffhersteller. Steigt Rohöl, werden Biodiesel und Bioethanol attraktiver – fällt es, schrumpfen die Margen. Wie eng die Kopplung ist, zeigte sich zuletzt, als Berichte über eine Annäherung zwischen Washington und Teheran die Aktie binnen sieben Tagen um fast 20 Prozent einbrechen ließen.

Trendwende schwarz auf weiß

Operativ hat Verbio die Kehrtwende aber geschafft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 stieg das EBITDA auf 193,9 Mio. Euro, allein im Schlussquartal waren es 88,2 Mio. Euro nach einem Verlust im Vorjahresquartal. Unter dem Strich drehte das Ergebnis von minus 137,9 Mio. auf plus 63,9 Mio. Euro, die Aktionäre sollen erstmals seit Längerem wieder eine Dividende von 0,20 Euro erhalten. Für 2026/27 stellt der Vorstand ein EBITDA von 210 bis 250 Mio. Euro in Aussicht – die Mitte der Spanne liegt allerdings unter den Markterwartungen. NuWays sieht den fairen Wert dennoch bei 41 Euro. Zusätzliche Fantasie liefert die neue Ethenolyse-Anlage in Bitterfeld, die biobasierte Spezialchemikalien produzieren soll und Verbio damit ein zweites Standbein jenseits des Ölpreises verschaffen könnte.

2G Energy: Volle Bücher, Ist-Zahlen zeigen das (noch) nicht

Bis Anfang Juni zählte 2G Energy mit einem Kursplus seit Jahresbeginn von in der Spitze mehr als 100 Prozent zu den Überfliegern des Jahres. Neben den hohen Energiepreisen, bei denen die BHKWs von 2G besonders stark mit ihrer hohen Effizienz punkten können, sorgte der enorme Bedarf an Stromerzeugungsanlagen im Bereich der Data Center für einen kräftigen Schub und große Fantasie. In den letzten Monaten sind am Markt aber Zweifel aufgekommen, ob der stark fremdfinanzierte Data-Center-Boom nachhaltig ist. Das hat bei der Aktie von 2G eine kräftige Korrektur ausgelöst, die mit dem Halbjahresbericht der Gesellschaft noch einmal Fahrt aufgenommen hat.

Rekordaufträge aus Amerika

Dabei könnte die Auftragslage kaum besser sein. Der Spezialist für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung und Großwärmepumpen sammelte im ersten Halbjahr Bestellungen über 479,4 Mio. Euro ein, im dritten Quartal kamen erneut mehr als 400 Mio. Euro hinzu. Treiber ist der Energiehunger US-amerikanischer Rechenzentren: Allein dort erhielt 2G im ersten Halbjahr Aufträge über 350 Mio. Euro, hinzu kam nach dem Stichtag ein Großauftrag von Energy Vault über 275 Megawatt für containerisierte Stromerzeugungsanlagen. Der Vorstand hat das Umsatzziel für 2027 deshalb angehoben und peilt nun 600 bis 650 Mio. Euro an, für 2028 gemäß erster Prognose 750 bis 850 Mio. Euro. Der Ausblick für 2026 mit einem Wert in Richtung des oberen Endes der Guidance (440 bis 490 Mio. Euro) wurde bestätigt.

Das zweite Halbjahr muss liefern

Genau hier setzen die Skeptiker an. Im ersten Halbjahr erzielte 2G nur 136 Mio. Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von mageren 0,6 Prozent, nach 3,3 Prozent im Vorjahr. Daher ist es entscheidend für die Jahresprognose, dass die Produktion schnell und stark hochgefahren werden kann. Das Unternehmen sieht sich hier auf einem guten Weg. Kurzfristig ist die Aktie von 2G damit eine Wette auf die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne für das laufende Jahr. Gelingt der angekündigte Schlussspurt mit deutlich steigenden Auslieferungen, dürfte der jüngste Rücksetzer im Rückblick als Einstiegsgelegenheit gelten. Bleibt er aus, könnte es einen weiteren Dämpfer geben. Sollte sich aber abzeichnen, dass auch das nur Startprobleme im rasanten Wachstumsprozess sind und dass 2G ab 2027 die versprochenen Zahlen liefert, dürfte die Aktie auch dann mit etwas Zeitverzug wieder nach oben ziehen – sofern der Auftragsboom aus dem Data-Center-Geschäft nicht plötzlich abbricht, was das Unternehmen aber für wenig wahrscheinlich hält.

Daldrup & Söhne: Wärme aus der Tiefe statt aus dem Tank

Wer bei Heizölpreisen von knapp 170 Euro je 100 Liter nach Alternativen für die nachhaltige Wärmeversorgung sucht, landet schnell bei der Tiefengeothermie – und damit bei Daldrup. Der Bohrspezialist aus Oberhaching ist Marktführer in diesem Segment. Die Aktie notierte zuletzt trotz einer sehr guten Auftragslage um mehr als 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,50 Euro, was durchaus eine attraktive Chance darstellen könnte.

Ausrufezeichen beim Auftragsbestand

Rückenwind kommt vor allem aus der Politik: Bis Ende Juni 2026 mussten Großstädte ihre kommunalen Wärmepläne vorlegen, viele Kommunen wechseln nun von der Planung in die Umsetzung. Im Auftragsbuch von Daldrup ist das bereits deutlich sichtbar. Im August belief sich der Auftragsbestand bereits auf 132 Mio. Euro. Damit hat sich der Wert in anderthalb Jahren dank eines 2025 gewonnenen Großprojekts vervielfacht, was die Auslastung bis weit ins Jahr 2027 sichert. Im laufenden Jahr hat das Unternehmen zudem einen weiteren großen Auftrag über zwei Tiefengeothermiebohrungen in Aschheim im Volumen von 16 bis 18 Mio. Euro gewonnen, hier soll die Abarbeitung noch im November starten.

Prognose mit Puffer?

Im ersten Halbjahr kletterte die Gesamtleistung um 56 Prozent auf 32,3 Mio. Euro, das EBIT wuchs auf 3,43 Mio. Euro. Die Marge sank zwar von 12,8 auf 10,6 Prozent, was das Unternehmen unter anderem mit Investitionen in den Gerätepark begründet. Für das Gesamtjahr hält der Vorstand aber an rund 58 Mio. Euro Gesamtleistung und einer EBIT-Marge von 11,5 bis 13,5 Prozent fest – eine Prognose, die die Quirin Privatbank als konservativ einschätzt. Gelingt im zweiten Halbjahr der erwartete Margensprung, hätte die Aktie gute Chancen, das Jahreshoch wieder ins Visier zu nehmen.

clearvise: Grünstrom zum Discountpreis

Während der Ölpreisanstieg im laufenden Jahr Schlagzeilen macht, haben die Anleger die Aktie des unabhängigen Wind- und Solarstromproduzenten clearvise links liegen gelassen. In der Spitze, bei einem Kurs von etwa 1 Euro, summierte sich das Minus seit Jahresbeginn auf rund 30 Prozent – und das bei einem Buchwert von 1,92 Euro je Aktie.

Operativ besser als der Kurs

Die Zahlen zeichnen ein freundlicheres Bild. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 22,5 Prozent auf 22,3 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA erreichte 15,7 Mio. Euro – und das, obwohl schwacher Wind, wenig Sonne und Phasen negativer Strompreise die Produktion belasteten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand einen Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. Euro bei einer Stromproduktion von 554 bis 584 Gigawattstunden. Neue Stromabnahmeverträge und Projekte wie die Solaranlage Tezze in Italien mit 20-jährigem staatlichem Tarif sorgen für zusätzliche Erträge. Das wurde zuletzt an der Börse mit einem ersten deutlichen Rebound von den Tiefständen schon wieder stärker gewürdigt. Der immer noch sehr hohe Abschlag zum Buchwert trotz hoher freier Cashflows aus dem laufenden Betrieb der Anlagen deutet aber weiteres Potenzial an.

Fazit: Unabhängigkeit hat ihre Profiteure

Der Ölschock erinnert Europa schmerzhaft daran, wie verwundbar seine Energieversorgung ist. Die Börse belohnt allerdings nicht jeden, der vom Thema profitiert, gleichermaßen. Verbio ist die direkteste – und schwankungsintensivste – Wette auf hohe Ölpreise. Nordex und Daldrup stehen für strukturelles Wachstum mit prall gefüllten Auftragsbüchern, das auch bei sinkenden Ölnotierungen intakt bliebe. 2G Energy bietet nach dem Kursrutsch das größte Chance-Risiko-Profil, muss im Schlussquartal aber liefern. Und clearvise ist der Value-Kandidat der Runde.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.10.26 um 7:39 Uhr.

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