Nordex weitet Verlust aus - Prognose bestätigt

Heute im Fokus

Google will KI-Chatbot Bard auch in Deutschland und EU einführen. Vitesco rutscht in die roten Zahlen. Pirelli verzeichnet Umsatzplus. Wettbewerbshüter genehmigen Partnerschaft von Shop Apotheke und Galenica. ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich. Standard Chartered Bank-Analyst: Bitcoin könnte bis zum Jahresende auf 100.000 US-Dollar steigen.