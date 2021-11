Nordic American Tankers schüttet vierteljährliche Dividende aus

Die Nordic American Tankers Ltd. (ISIN: BMG657731060, NYSE: NAT) zahlt eine Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Ausschüttung für das dritte Quartal erfolgt am 21. Dezember 2021 (Record date: 7. Dezember 2021).

Unter Zugrundelegung der jetzigen Dividende schüttet Nordic American Tankers 0,04 US-Dollar auf das Gesamtjahr hochgerechnet aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 1,92 US-Dollar (Stand: 24. November 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,69 Prozent.

Nordic American Tankers orientiert sich bei der Ausschüttungspolitik an den aktuellen Raten, die im Tankerverkehr bezahlt werden. Die Dividende wird daher laufend geändert. Mit der aktuellen Dividende zahlt der Konzern nach eigenen Angaben das 97. Quartal in Folge (seit 1997) eine Dividende aus.

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 9,31 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,29 Mio. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 44,7 Mio.US-Dollar nach einem Verlust von 10 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und weist dort seit Jahresbeginn 2021 ein Kursminus von 34,92 Prozent auf (Stand: 24. November 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 302,67 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de