Nordic Financials ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nordic Financials ASA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 NOK gegenüber -11,820 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.net