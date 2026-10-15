DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,87 -0,1%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.960 -1,2%Euro 1,1208 +0,5%Öl 104,5 -1,5%Gold 4.136 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Norditek Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norditek Group AB Registered Shs
0.47 EUR -0.31 EUR -39.54 %
Charts | News | Analysen

Norditek Group Registered präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,41 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Norditek Group Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,110 SEK vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,0 Millionen SEK – eine Minderung von 65,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,8 Millionen SEK eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 SEK gegenüber 0,880 SEK im Vorjahr verkündet.

Norditek Group Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 99,64 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,55 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Norditek Group Registered Aktie News

Werbung

Norditek Group Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Norditek Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.