Norditek Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Norditek Group Registered präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,41 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Norditek Group Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,110 SEK vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,0 Millionen SEK – eine Minderung von 65,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,8 Millionen SEK eingefahren.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 SEK gegenüber 0,880 SEK im Vorjahr verkündet.
Norditek Group Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 99,64 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 107,55 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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