Nordkorea bezeichnet Gespräche bei Olympia als "offen und ehrlich"

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat die Gespräche seiner Delegation während der Olympischen Spiele im Süden als "offen und ehrlich" bezeichnet.

Die jüngere Schwester von Staatschef Kim Jong Un, Kim Yo Jong, habe Südkoreas Präsident Moon Jae In einen Brief ihres Bruders überreicht, in dem dieser seine Absichten dargelegt habe, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag ohne konkret zu werden. Die Einladung Kims an Moon wurde nicht erwähnt. Der südkoreanische Präsident wird mit den Worten zitiert, wie von Kim in seiner Neujahrsansprache angedeutet, sei es Aufgabe der betroffenen Parteien, die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern.

Am Rande der Spiele war es am Samstag zu einem neuen Entspannungssignal im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gekommen. Kim lud Moon überraschend zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang ein. Moon deutete dem Präsidialamt in Seoul zufolge die Bereitschaft an, die Einladung zu einem ersten Gipfeltreffen der beiden verfeindeten koreanischen Staaten seit mehr als zehn Jahren anzunehmen. Kims Schwester habe die Einladung in einem Brief ihres Bruders überbracht. Moon habe Nordkorea auch zu einem Dialog mit den USA aufgefordert.