Nordkorea bricht Kommunikation mit Südkorea ab

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- VW ordnet Führung der Kernmarke neu -- Heidelberger Druck erwartet 2020/21 hohen Verlust -- Telefonica Deutschland, TOM TAILOR im Fokus

Mutmaßliche Helfer des Ex-Autobosses Ghosn - "Flucht unter Kaution in Japan kein Verbrechen". Nestle verkauft Buitoni-Geschäft in Nordamerika an Finanzinvestor. Fraport: Fluggastzahlen in Frankfurt erholen sich ein Stück nach Pfingsten. Deutsche Börse platziert Hybridanleihe über 600 Millionen Euro. Apple-Aktie lassen die Rekordhochs vom Jahresanfang hinter sich. Trump über Warren Buffetts Airline-Verkäufe: "Er hat einen Fehler gemacht".