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Nordkorea feuert erneut Rakete ab

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach japanischen Angaben mindestens eine mutmaßlich ballistische Rakete abgefeuert. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Der südkoreanische Generalstab teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap zunächst mit, Nordkorea habe einen unbekannten Flugkörper in Richtung des Meeres östlich der koreanischen Halbinsel abgefeuert.

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Zuletzt hatte Nordkorea am 12. September mehrere ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Die damaligen Abschüsse erfolgten einen Tag nach dem Ende eines fünftägigen Militärmanövers Südkoreas, der USA und Japans.

Nordkorea testet regelmäßig ballistische Raketen und andere Waffensysteme. Nach Einschätzung von Fachleuten dienen die Tests dazu, die militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Stärke zu demonstrieren./jpt/DP/zb

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