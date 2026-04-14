Nordkorea feuert Raketen von Marinezerstörer ab

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat erneut mehrere Raketentests durchgeführt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA handelt es sich bei den abgefeuerten Geschossen um strategische Marschflugkörper sowie Anti-Schiffs-Raketen, die vom im Vorjahr präsentierten Marinezerstörer "Choe Hyon" abgefeuert wurden. Machthaber Kim Jong Un hat die Waffentests demnach persönlich beobachtet.

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In diesem Monat hat Nordkorea wieder vermehrt Raketen getestet, darunter auch mit umstrittener Streumunition bestückte ballistische Raketen. Möglicherweise reagiert Pjöngjang damit auch auf die neusten Entwicklungen in Nahost. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./fkr/DP/zb