SEOUL/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkorea hat die Schließung des Schweizer Diplomatenbüros in Pjöngjang angeordnet. Zudem hat das nordkoreanische Außenministerium die Ausreise des diplomatischen Vertreters Sylvain Astier innerhalb von 48 Stunden gefordert, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Als Grund nannte Pjöngjang demnach Schweizer Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Kinderferienlager.

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Die Schweiz hatte die Sanktionen gegen das Lager Songdowon mit der mutmaßlichen Beteiligung der Institution an der Verbringung und Indoktrinierung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine begründet. Nordkorea bezeichnete die Sanktionierung als feindseligen Akt.

Erst im Oktober hatte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis die diplomatische Vertretung in Pjöngjang nach einer mehrjährigen Unterbrechung im Zuge der Corona-Pandemie wieder in Betrieb genommen. Das Verbindungsbüro untersteht formell der Schweizer Botschaft in Peking. Neben der Schweiz unterhalten nur wenige europäische Länder diplomatische Vertretungen in Nordkorea, darunter Schweden, Polen und Tschechien./fkr/DP/zb