Nordkorea testet erneut Raketen

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet.

Dabei handele es sich um zwei Kurzstreckengeschosse, die vor der Ostküste ins Meer gestürzt seien, teilte die südkoreanische Regierung am Dienstag mit. Es war der vierte Test innerhalb von knapp zwei Wochen und nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen am 30. Juni neue Gespräche über eine atomare Abrüstung des abgeschotteten Landes verabredet hatten. Nordkorea äußerte sich zunächst nicht dazu, kritisierte aber eine gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas, die am Montag begonnen haben soll, als Verstoß gegen diplomatische Absprachen. Solche Manöver nötigten Nordkorea dazu, die eigene Waffenentwicklung voranzutreiben.

Die US-Regierung erklärte lediglich, sie beobachte die Situation genau. Trump hatte den jüngsten Raketentests keine große Bedeutung zugemessen. Sie würden nicht gegen seine Absprachen mit Kim verstoßen. Experten vermuten allerdings, dass Nordkorea nicht nur seine Waffenentwicklung vorantreiben, sondern auch größeren Druck auf die USA ausüben will, um mehr Zugeständnisse wie etwa eine Lockerung der Sanktionen zu erreichen. Die Raketentests verstoßen gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN). Ein UN-Bericht bezichtigt Nordkorea durch Hackerangriffe auf Banken und Kryptowährungsbörsen bis zu zwei Milliarden Dollar für sein Atom- und Raketenprogramm erbeutet zu haben.